وزير الأوقاف: قلوب أهل اليمن ستظل تنبض بالحب والتضامن مع أشقائهم في فلسطين

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تقدم الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، بأصدق التعازي وأحر التمنيات للأشقاء الفلسطينيين، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، قائلا: «نحن نشاركهم أحزانهم وندعو الله عز وجل أن يكونوا في عنايته وحفظه، ندعو الله أن يمنحهم النصر والقوة، وأن يحميهم برعايته الإلهية، وأن ينتقم من المجرمين الذين لا يعرفون الرحمة والإنسانية».
وأضاف وزير الأوقاف اليمني خلال كلمته، اليوم الخميس، في مستهل الجلسة العلمية الثانية التي يترأسها ضمن مؤتمر «الفتوي وتحديات الألفية الثالثة» المنعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إن اليمن بلد الشجاعة والإيمان يتوجه برسالة صادقة إلى العالم تقول إنه لو كان اليوم يعاني من الجراح، فإنه بالتأكيد سيتعافى وسينهض من جديد، ولا يوجد خوف على هذه الأرض الجبارة التي اختارها الله لتكون رمزًا للصمود والإرادة في اللحظات الصعبة، حينما تشتد الحروب ويحتاج الإسلام إلى يد العون والمساعدة، فإننا نؤكد أن اليمن، بإذن الله، ستظل تمثل نفس الرحمن الذي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم.
وتابع: اليمن هذه الأرض المميزة التي اشتهرت بكرم أهلها وجُودهم تتنفس الإيمان والأمل، إنها أرض الدعوة والدعاة، حيث استجابت لنداء الإيمان والسلام،٨ وأيدها الله بقوة وصمود. يعرف الجميع أن قلوب أهل اليمن احتضنت الضيوف، وكانت تحتضن الدعوة الخيرة، وستظل تنبض بالحب والتضامن مع إخوتها في فلسطين وكل مكان يحتاج إلى النجدة والعون.
واختتم وزير الأوقاف قائلاً: إننا في هذه اللحظة العصيبة، نعلن أن اليمن تحبكم وتحبونها قلوب أهلها نقية كاللؤلؤ، وروحها صافية كاليمنى، وهي تدعو إلى التلاحم والوحدة والسلام لجميع شعوب العالم، نحن واثقون بأن الله سيمنح الصبر والقوة للجميع، وسنظل نواصل الدعاء من أجل السلام والعدالة في كل ركن من أركان هذا العالم.