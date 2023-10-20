الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم (الجمعة)، أنه تلقى تهديداً من القوات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس في غزة ومطالبة بـ«إخلاء فوري» للمستشفى، الذي يؤوي حالياً أكثر من 400 مريض و12 ألف مدني نازح، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ووجّه الهلال الأحمر الفلسطيني نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، قائلا: «نطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني».
ويوم الثلاثاء الماضي، استهدفت إسرائيل المستشفى الأهلي المعمداني في وسط مدينة غزة، موقعة مئات الضحايا، ما دفع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الجمعة)، إلى الدعوة لإجراء تحقيق دولي مستقل في «الانفجار المميت».
وقالت متحدثة أممية في جنيف، اليوم: «نسعى لفعل كل ما في وسعنا للوقوف على ملابسات ما حدث». وأضافت: «هناك حاجة مُلحة لإجراء تحقيق مستقل». وقالت إن «موظفينا يحاولون جمع الأدلة من موقع الحادث، بيد أن استمرار القصف ونقص الوقود، يجعلان هذه المهمة أكثر صعوبة».
وبحسب وزارة الصحة في غزة، التي تسيطر عليها حركة «حماس»، تسبب الانفجار في مقتل 471 شخصاً.