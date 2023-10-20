إصابة طفل بجروح خطيرة برصاص قناص حوثي في تعز

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أقدم قناص حوثي على الاعتداء على طفل فأصابه بجروح خطيرة في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وقالت مصادر محلية إن الحادثة وقعت في منطقة صالة، حيث كان الطفل يلعب مع أصدقائه في الهواء الطلق.
وأوضحت أن الطفل تعرض لإصابة حرجة جراء الرصاصة التي اخترقت جسمه، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأفادت أن الإصابة قد تسبب الإعاقة الدائمة للطفل، مما يزيد من مأساة هذه الحادثة.
وتعرضت الجريمة الحوثية لإدانة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وطالبت بضرورة وقف استهداف الأطفال والمدنيين في النزاع الذي يشهده اليمن منذ سنوات.