فساد المليشيا يصل الى بذور الزراعة..تفاصيل

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 166

كشفت مصادر مطلعة، عن سماح مليشيا الحوثي ببيع بذور ملوثة وخطيرة على المزارعين، بعد خلافات بين قيادات حوثية والتجار في العاصمة المحتلة صنعاء.

وذكرت المصادر أن خلافات بين قيادات حوثية ومجموعة من التجار حول كميات من البذور كانت محجوزة في مخازن عدد من الشركات المستوردة، وصلت إلى رفع الحجز والحظر والسماح ببيعها عبر توجيهات من إدارة وقاية النبات بوزارة الزراعة الحوثية.

وأوضحت المصادر أن سماح المليشيات ببيعها يأتي في إطار تفشي الفساد في وزارة الزراعة ومنافستها غير الأخلاقية مع التجار على بيع وتسويق هذه البذور.