مسيرات احتجاجية حاشدة في عدد من المحافظات اليمنية تضامناً مع الشعب الفلسطيني

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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انطلقت اليوم الجمعة الموافق 20 /أكتوبر مسيرات احتجاجية في عدة محافظات يمنية تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للجرائم الوحشية التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق ابناء غزة.

وندد المتظاهرون بمجازر الإحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة والتي كان آخرها كنيسة الروم الأرثوذكس التي سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى يوم أمس وقبلها مذبحة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين من نزلاء المستشفى المدنيين.

وعبر المتظاهرون الذين رفعوا أعلام دولة فلسطين عن تضامنهم الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني ورفضهم لمساعي الإحتلال فرض سياسة التهجير القسري على سكان قطاع غزة بارتكاب سلسلة من جرائم الإبادة الجماعية بحقهم وقطع المياه والكهرباء وكل مقومات الحياة عنهم لإجبارهم على مغادرة القطاع بعد استهداف بنيته التحتية ونسف أحياء كاملة فيه وتسويتها بالأرض.

عدن:

شهدت العاصمة المؤقتة عدن تجمع الاف المتظاهرين في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، الذين رددوا هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني والمنددة بجرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة .

وطالب المتظاهرون بضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإيقاف المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والضغط من اجل السماح بدخول المساعدات إلى غزة .

تعز :

وفي محافظة تعز، تظاهر الالاف تنديداً بجرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين ومحاولته تهجيرهم بالقوة من القطاع .

وعبر المتظاهرون عن إستنكارهم للصمت الدولي إزاء هذه الجرائم المستمرة منذ 14 يوماً، مطالبين بتحرك دولي لعاجل لوقف هذه الجرائم والسماح بدخول المساعدات .

شبوة :

وفي محافظة شبوة، شارك الالاف من أبناء المحافظة في مظاهرة منددة بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي بحق أبناء غزة .

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإيقاف هذه المجازر التي تعد جرائم حرب وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشددين على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصرة منذ 14 يوماً .

مأرب:

كما شهدت محافظة مأرب اليوم الجمعة تظاهرة جماهيرية حاشدة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتنديد بإستمرار المجازر التي يرتكبها الإحتلال الأسرئيلي بحق أبناء غزة .

وأستنكر المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة صمت المجتمع الدولي على الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتين إلى أن استهداف المستشفيات جريمة حرب وإبادة جماعية تستوجب محاكمة مرتكبيها .

أبين :

وفي أبين جنوب اليمن تظاهر المئات في مديرية مودية بمحافظة أبين، تنديداً بالقصف الهمجي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .

وعبر المتظاهرون عن دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني وإستنكارهم للصمت الدولي إزاء جرائم الإحتلال، مطالبين بضرورة تحرك العالم لإنقاذ أبناء غزة وايقاف هذه الجرائم والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل .

حضرموت:

وفي مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، نظم المئات وقفة تضامنية حاشدة أمام مسجد النقعة عقب صلاة الجمعة للتعبير عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفضهم ورفضهم للجرائم التي يرتكبها الإحتلال الأسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة .

ورفع المتظاهرون اللافتات الرافضة لسياسة التهجير القسري والمجازر الوحشية التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي والصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي الذي لم يتحرك حتى الآن لإيقاف هذه الجرائم وإغاثة أبناء غزة .

كما شهدت باقي المحافظات اليمنية مسيرات جماهيرية عبرت عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، ونددت بمجازر الإحتلال الإسرائيلي ومساعيه لفرض سياسة التهجير القسري على سكان قطاع غزة .