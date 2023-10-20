37 مجزرة ارتكبها الاحتلال بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الجمعة 20 أكتوبر، إنّ الاحتلال ارتكب 37 مجزرة راح ضحيتها 352 شهيدا، و669 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس، ما أسفر عن استشهاد 16 مسيحيا فلسطينيا.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي، قد أعلن أنّ الاحتلال قتل 369 مواطنا، منهم 81 في المناطق الجنوبية الآمنة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المكتب أنّ عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الجاري، بلغ 484 مجزرة في حق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 2776 شهيدا، فضلا عن مئات ما زالوا تحت الأنقاض حتى الآن.

ولليوم الرابع عشر على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب عشرات المجازر المروعة في حق المواطنين وقصف المنازل المكتظة بالسكان، مخلفة مئات الشهداء والجرحى.

واليوم، واصلت طائرات الاحتلال قصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها في رفح وخانيونس ودير البلح وغزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكّدت وكالة “صفا”، استشهاد 7 مواطنين في قصف منزل لعائلة عواجة في حي الجنينة شرق رفح جنوبي القطاع، إضافة إلى استشهاد 5 مواطنين في قصف شقة في برج فلسطين وسط دير البلح، وشقة أخرى في أبراج القسطل.

وأفادت أنّ 9 مواطنين استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة الفرا في حي الشيخ ناصر بخان يونس.

وفي سياق متصل، ارتكبت قوات الاحتلال مجازر في حق عدة عائلات في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا، بينهم أطفال ونساء.

كما جرى انتشال 13 شهيدًا من تحت أنقاض منزل عائلة حسونة الذي تعرّض للقصف أمس، في مدينة رفح.

وفي آخر إحصائيات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتقاء 4137 شهيدا وإصابة أكثر من 13 ألفا منذ انطلاق عدوان الاحتلال