لماذا نصحت روسيا مواطنيها بعدم السفر إلى ثلاث دول عربية؟

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نصحت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة المواطنين بعدم السفر إلى الأراضي المحتلة (إسرائيل) أو الأراضي الفلسطينية أو لبنان أو الأردن.
وأضافت الوزارة في بيان "نواصل العمل عن كثب مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان خروج المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة في إجلائهم من قطاع غزة"