مسيرة شعبية غاضبة في تعز تندد بجرائم الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي شاهد الصور.. حشود ضخمة في تعز ومسيرات غاضبة في إب وشبوة دعما لفلسطين الحل العادل في فلسطين من وجهة نظر ولي العهد السعودي.. ماذا قال؟ وزير دفاع جيش الإحتلال: ''الهدف من هذه الحرب تصفية حماس'' قصف الإحتلال يطال كنائس المسيحيين في غزة وسقوط ضحايا تظاهرات كبيرة تجوب شوارع مدينة مأرب الحوثيون يلتزمون الصمت وراويات متضاربة أعلنت عنها واشنطن.. ماذا حدث للسفينة الأمريكية؟ تهريب آلاف القطع الأثرية من متحف ظفار في إب تونس تُلغي أيام قرطاج السينمائية دلال أبوآمنة حرة.. بقيود!
شهدت مدينة تعز، اليوم الجمعة، مسيرة شعبية غاضبة، تضامنا مع فلسطين وتنديدًا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وشارك في المسيرة آلاف المواطنين، هتفوا لأجل غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واستنكر المتظاهرون صمت الحكومات العربية والمجتمع الدولي إزاء ما يحدث في فلسطين وتجاهلها جرائم الاحتلال.