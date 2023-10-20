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مسيرة شعبية غاضبة في تعز تندد بجرائم الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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شهدت مدينة تعز، اليوم الجمعة، مسيرة شعبية غاضبة، تضامنا مع فلسطين وتنديدًا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشارك في المسيرة آلاف المواطنين، هتفوا لأجل غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني.

واستنكر المتظاهرون صمت الحكومات العربية والمجتمع الدولي إزاء ما يحدث في فلسطين وتجاهلها جرائم الاحتلال.

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