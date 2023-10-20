شاهد الصور.. حشود ضخمة في تعز ومسيرات غاضبة في إب وشبوة دعما لفلسطين

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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