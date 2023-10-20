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شاهد الصور.. حشود ضخمة في تعز ومسيرات غاضبة في إب وشبوة دعما لفلسطين

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات
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حشود ضخمة في مدينة تعز ومسيرات وتظاهرات غاضبة في إب وشبوة بعد صلاة اليوم الجمعة تضامنا مع غزة وتنديدا بمجازر الإحتلال الإسرائيلي على القطاع..

مسيرات بعد صلاة الجمعة في إب

تظاهرات غاضبة في شبوة

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