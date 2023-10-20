الحل العادل في فلسطين من وجهة نظر ولي العهد السعودي.. ماذا قال؟ وزير دفاع جيش الإحتلال: ''الهدف من هذه الحرب تصفية حماس'' قصف الإحتلال يطال كنائس المسيحيين في غزة وسقوط ضحايا تظاهرات كبيرة تجوب شوارع مدينة مأرب الحوثيون يلتزمون الصمت وراويات متضاربة أعلنت عنها واشنطن.. ماذا حدث للسفينة الأمريكية؟ تهريب آلاف القطع الأثرية من متحف ظفار في إب تونس تُلغي أيام قرطاج السينمائية دلال أبوآمنة حرة.. بقيود! الوزير الارياني يدعو لمشاركة فاعلة في الحملة الالكترونية “الحوثي يتاجر بمأساة فلسطين استشهاد امرأة بقصف حوثي استهدف مناطق سكنية بالمسيمير محافظة لحج
قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان انه يجب الوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67.
وشدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال فعاليات القمة الخليجية الآسيوية، على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار، والتوصل إلى الحل العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنية التحتية. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف: “إننا نشعر بالحزن إزاء تصاعد العنف الذي تشهده غزة اليوم، والذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، ونؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال”.
وكان ولي العهد قد أكد دعم بلاده للتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية ونرفض استهداف المدنيين في غزة. كما أكد على أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام.
وأضاف: “نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة وضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية”.