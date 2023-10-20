وزير دفاع جيش الإحتلال: ''الهدف من هذه الحرب تصفية حماس''

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال وزير دفاع جيش الإحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أن الهدف من الحرب الحالية “تصفية حماس وتأسيس نظام أمني جديد في قطاع غزة.

وتحدث مع الجنود قائلا، إنهم "سيرون قطاع غزة من الداخل قريبا"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتبه.

وقال غالانت: "أنتم ترون غزة الآن من مسافة، وقريبًا سترونها من الداخل، سيأتي الأمر".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل "ليس لديها مصلحة" في احتلال غزة ولكنها ستفعل "كل ما هو مطلوب" للقضاء على حماس.