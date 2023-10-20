قصف الإحتلال يطال كنائس المسيحيين في غزة وسقوط ضحايا تظاهرات كبيرة تجوب شوارع مدينة مأرب الحوثيون يلتزمون الصمت وراويات متضاربة أعلنت عنها واشنطن.. ماذا حدث للسفينة الأمريكية؟ تهريب آلاف القطع الأثرية من متحف ظفار في إب تونس تُلغي أيام قرطاج السينمائية دلال أبوآمنة حرة.. بقيود! الوزير الارياني يدعو لمشاركة فاعلة في الحملة الالكترونية “الحوثي يتاجر بمأساة فلسطين استشهاد امرأة بقصف حوثي استهدف مناطق سكنية بالمسيمير محافظة لحج تظاهرات تضامنية في شبوة مع الشعب الفلسطيني و تندد بجرائم العدوان الصهيوني على غزة مجلس التعاون يؤكد دعم جهود إنهاء الأزمة باليمن المستند على المرجعيات الثلاث
شهدت مأرب اليوم الجمعة تظاهرات منددة بمجازر العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة.
وجابت التظاهرات شوارع مدينة مأرب عقب صلاة الجمعة للتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي ودعما لأبطال المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.
والجمعة الماضية شهدت مأرب ومدن يمنية تظاهرات ومسيرات مماثلة دعما للشعب الفلسطيني.