تهريب آلاف القطع الأثرية من متحف ظفار في إب

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال الباحث المتخصص في مجال الآثار اليمنية عبدالله محسن، إن آلاف من القطع الأثرية بمحافظة إب وسط البلاد، تعرضت للتهريب والنهب وبيعها في الخارج.

وأضاف محسن، في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن أكثر من ٣٠٠٠ قطعة من آثار اليمن تتواجد في متحف ظفار بمحافظة إب.

وأشار إلى أن متحف ظفار "أعيد افتتاحه اليوم بعد إغلاق طويل تمكن خلاله المهربون وأصحاب النفوذ من تهريب آلاف القطع الأثرية بما فيها البرونزية والذهبية إلى الخارج".

ويعد متحف ظفار الأثري، من أهم المتاحف الأثرية في البلاد، ويقع في ظفار (العاصمة الحميرية القديمة) الكائن بمديرية السدة شرقي محافظة إب.

ويحتوي المتحف آثار قرية ظفار، وقصر ريدان ببيت الأشول، حدة غليس ومنكث، وقد تمت عملية ترتيب ودراسة القطع الأثرية فيه عام 1972م.