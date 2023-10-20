تهريب آلاف القطع الأثرية من متحف ظفار في إب تونس تُلغي أيام قرطاج السينمائية دلال أبوآمنة حرة.. بقيود! الوزير الارياني يدعو لمشاركة فاعلة في الحملة الالكترونية “الحوثي يتاجر بمأساة فلسطين استشهاد امرأة بقصف حوثي استهدف مناطق سكنية بالمسيمير محافظة لحج تظاهرات تضامنية في شبوة مع الشعب الفلسطيني و تندد بجرائم العدوان الصهيوني على غزة مجلس التعاون يؤكد دعم جهود إنهاء الأزمة باليمن المستند على المرجعيات الثلاث واشنطن: نواصل جهودنا لإطلاق سراح موظفينا المعتقلين لدى الحوثيين برلماني مصري: يكشف مخطط الحرب في غزة ..تفاصيل للمرة الثانية.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار لهدنة إنسانية في غزة
قال الباحث المتخصص في مجال الآثار اليمنية عبدالله محسن، إن آلاف من القطع الأثرية بمحافظة إب وسط البلاد، تعرضت للتهريب والنهب وبيعها في الخارج.
وأضاف محسن، في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن أكثر من ٣٠٠٠ قطعة من آثار اليمن تتواجد في متحف ظفار بمحافظة إب.
وأشار إلى أن متحف ظفار "أعيد افتتاحه اليوم بعد إغلاق طويل تمكن خلاله المهربون وأصحاب النفوذ من تهريب آلاف القطع الأثرية بما فيها البرونزية والذهبية إلى الخارج".
ويعد متحف ظفار الأثري، من أهم المتاحف الأثرية في البلاد، ويقع في ظفار (العاصمة الحميرية القديمة) الكائن بمديرية السدة شرقي محافظة إب.
ويحتوي المتحف آثار قرية ظفار، وقصر ريدان ببيت الأشول، حدة غليس ومنكث، وقد تمت عملية ترتيب ودراسة القطع الأثرية فيه عام 1972م.