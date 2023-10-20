دلال أبوآمنة حرة.. بقيود!

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أطلقت محكمة الاحتلال في الناصرة، أمس الأربعاء 18 أكتوبر، سراح الفنّانة الفلسطينية دلال أبوآمنة، بشروط مقيدة، بينها الحبس المنزلي في بيت والدتها بمدينة الناصرة حتى يوم 23 أكتوبر الجاري، وإيداع كفالة قدرها 2500 شيكل (نحو 620 دولارا)، وعدم التواصل مع أيّ من الضالعين في القضية، ومنعها من نشر أيّ مدونة تتعلق بالحرب والظروف الراهنة مدة 42 يوما.

واعتقلت سلطات الاحتلال المغنية والطبيبة الفلسطينية، الاثنين، إثر نشرها عبارة “لا غالب إلّا الله” على صفحتها في فيسبوك، ما اعتُبر تحريضا ودعما لـ”الإرهاب”.

وإثر إطلاق سراحها، مباشرة، كتبت أبوآمنة، على صفحتها في فيسبوك: “بعد قضاء ليلتين في السجن الانفرادي ظلما وبهتانا.. أنا حرّة. حرّة كما كنت، وحرّة كما سأبقى دوما وأبدا”.

وأضافت: “جسدي الذي هَزُل بسبب إضرابي عن الطعام، طيلة ثلاثة أيام، أصبح الآن أقوى، وإيماني بالله أعمق، وقناعتي برسالتي وتكليفي زادت أضعافا”، ، وفق “القدس العربي”. وأكّدت في منشورها: “حاولوا تجريدي من إنسانيتي، وإسكات صوتي وإذلالي بكل الطرق، شتموني وكبّلوا يديّ وساقيّ بالقيود، لكنهم بهذا جعلوني أكثر شموخا وعزة”.

وختمت: “سيبقى صوتي رسولا للحب، مدافعا عن الحق في هذه الدنيا.. شكرا لكلّ من دعمني من كل أنحاء العالم، إن كان بكلمة أو بدعوة أو بموقف. ومحبّتي وامتناني لعائلتي الحبيبة، لزوجي وأولادي وأمي وأخواتي، وأصدقائي الذين تحمّلوا وعانوا الكثير من أجلي”.

وجاء اعتقال الفنانة الفلسطينية -وفق رواية المحتل- في إطار حملة اعتقالات وتهديدات ضدّ ناشطين مناهضين للحرب داخل أراضي 48 طالت نحو 200 ناشط.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إنّ “مكافحة التّحريض ودعم الإرهاب” مستمرّة طوال الوقت، وإنّها أوقفت مغنّية وفنانة مؤثّرة في شبكات التواصل ودكتورة في مهنتها، بشبهة المدح والتّحريض”.

ودلال أبوآمنة من مواليد مدينة الناصرة شمال فلسطين في 1983، مغنية ومنتجة فلسطينية ودكتورة باحثة في علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب من معهد التخنيون التطبيقي في حيفا. بدأت الغناء في سن الرابعة، حيث شاركت في مسابقة “أميرة الربيع”،

ونالت حينها اللقب عن أغنية “مريم مريمتي” عام 1987، وفي سن السادسة عشرة عُرفت بأدائها المتقن لأغاني الطرب الأصيل والأدوار القديمة، إلى جانب تأديتها أغاني التراث الفلسطيني والشامي. مدحها كبار موسيقيي العالم العربي، مثل صلاح الشرنوبي وأصالة نصري، وأشادوا بصوتها الذي يدمج برأيهم بين الأصالة والحداثة.

عُرفت بتقديمها الفن الإنساني الملتزم، وتعمل على تطوير الفن الفلسطيني بحيث يحافظ على أصالته من ناحية ويحاكي الجيل الشاب والمستمع الغربي من ناحية أخرى، وسيلةً لترسيخ الهوية الفلسطينية ودعم قضايا الشعب الفلسطيني.