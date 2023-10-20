الوزير الارياني يدعو لمشاركة فاعلة في الحملة الالكترونية “الحوثي يتاجر بمأساة فلسطين استشهاد امرأة بقصف حوثي استهدف مناطق سكنية بالمسيمير محافظة لحج تظاهرات تضامنية في شبوة مع الشعب الفلسطيني و تندد بجرائم العدوان الصهيوني على غزة مجلس التعاون يؤكد دعم جهود إنهاء الأزمة باليمن المستند على المرجعيات الثلاث واشنطن: نواصل جهودنا لإطلاق سراح موظفينا المعتقلين لدى الحوثيين برلماني مصري: يكشف مخطط الحرب في غزة ..تفاصيل للمرة الثانية.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار لهدنة إنسانية في غزة تحت شعار البحث الطبي ضرورة عصرية.. إشهار المؤتمر الطبي الأول في جامعة إقليم سبأ 42 منظمة دولية ومحلية تطالب بوقف فوري لإجراءات قطع الإنترنت ورفع الحظر عن المواقع في اليمن بعثة منتخب اليمن الأول تعود إلى عدن
دعا وزير الاعلام والثقافة معمر الارياني, الشعب اليمني إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الالكترونية #الحوثي_يتاجر_بمأساة_فلسطين.
وقال الارياني في تغريدة له على حسابه في تويتر قبل قليل ادعو كافة اليمنيين للمشاركة الفاعلة في الحملة الالكترونية التي تنطلق الساعة الثامنة من مساء يوم غدا الجمعة الموافق 19 اكتوبر،.
وأشار الأرياني إلى أن هذه الحملة لتعرية وفضح مغالطات واكاذيب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، واستمرارها منذ نشأتها في المتاجرة بمآسي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كغطاء لتجييش وحشد المقاتلين وجمع الاموال لإدامة الانقلاب وقتل اليمنيين..
وذكر الارياني بأن الميليشيات الحوثية لم تقدم لفلسطين سوى الشعارات الفارغة، واستغلالها حالة الغضب الشعبي جراء التطورات الأخيرة لتدشين حملة للتبرعات ونهب أموال ومدخرات الشعب اليمني، في الوقت الذي يواجه الشعب العربي الفلسطيني في غزة ورام الله والأراضي المحتلة، عدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بعد أن تاجرت باسم المولد النبي وقبله المجهود الحربي وكل المسميات التي استغلوها لنهب المواطن اليمني وهاهم اليوم يتاجروا باسم غزه.