الوزير الارياني يدعو لمشاركة فاعلة في الحملة الالكترونية “الحوثي يتاجر بمأساة فلسطين

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا وزير الاعلام والثقافة معمر الارياني, الشعب اليمني إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الالكترونية #الحوثي_يتاجر_بمأساة_فلسطين.

وقال الارياني في تغريدة له على حسابه في تويتر قبل قليل ادعو كافة اليمنيين للمشاركة الفاعلة في الحملة الالكترونية التي تنطلق الساعة الثامنة من مساء يوم غدا الجمعة الموافق 19 اكتوبر،.

وأشار الأرياني إلى أن هذه الحملة لتعرية وفضح مغالطات واكاذيب مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، واستمرارها منذ نشأتها في المتاجرة بمآسي الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كغطاء لتجييش وحشد المقاتلين وجمع الاموال لإدامة الانقلاب وقتل اليمنيين..

وذكر الارياني بأن الميليشيات الحوثية لم تقدم لفلسطين سوى الشعارات الفارغة، واستغلالها حالة الغضب الشعبي جراء التطورات الأخيرة لتدشين حملة للتبرعات ونهب أموال ومدخرات الشعب اليمني، في الوقت الذي يواجه الشعب العربي الفلسطيني في غزة ورام الله والأراضي المحتلة، عدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بعد أن تاجرت باسم المولد النبي وقبله المجهود الحربي وكل المسميات التي استغلوها لنهب المواطن اليمني وهاهم اليوم يتاجروا باسم غزه.