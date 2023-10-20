استشهاد امرأة بقصف حوثي استهدف مناطق سكنية بالمسيمير محافظة لحج

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهدت امرأة، مساء اليوم الخميس، نتيجة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق سكنية بحبيل حنش في مديرية المسيمير شمالي لحج.

وكشفت مصادر ميدانية أن عناصر المليشيا الإرهابية شنت قصفا بقذائف الهاون على أحد المنازل، أسفر عن استشهاد امرأة يبلغ عمرها 40 عامًا.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين في جبهات الجنوب، بعدما فشلت في تحقيق أي تقدم، وردا على تكبدها خسائر فادحة بمواجهة القوات المسلحة الجنوبية