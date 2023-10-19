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تظاهرات تضامنية في شبوة مع الشعب الفلسطيني و تندد بجرائم العدوان الصهيوني على غزة

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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شهدت مدينة عتق مركز محافظة شبوة، الخميس، تظاهرة شعبية للتضامن الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرة أعلام فلسطين وشعارات داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستنكرت المسيرة، العدوان الإسرائيلي على المنازل والأطفال والمستشفيات في القطاع والمجازر المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطـينيين.

في سياق متصل، نظّم طلاب جامعة شبوة، الخميس، وقفة احتجاجيه وسط مبنى الجامعة، في مدينة عتق تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وطالب المشاركون في الوقفة الحكومات العربية بعدم المشاركة في العدوان الإسرائيلي على أبناء قطاع غزة، وفتح المنافذ، وتقديم الدعم والمساندة لهم.

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