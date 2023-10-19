تظاهرات تضامنية في شبوة مع الشعب الفلسطيني و تندد بجرائم العدوان الصهيوني على غزة مجلس التعاون يؤكد دعم جهود إنهاء الأزمة باليمن المستند على المرجعيات الثلاث واشنطن: نواصل جهودنا لإطلاق سراح موظفينا المعتقلين لدى الحوثيين برلماني مصري: يكشف المخطط من الحرب في غزة ..تفاصيل للمرة الثانية.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار لهدنة إنسانية في غزة تحت شعار البحث الطبي ضرورة عصرية.. إشهار المؤتمر الطبي الأول في جامعة إقليم سبأ 42 منظمة دولية ومحلية تطالب بوقف فوري لإجراءات قطع الإنترنت ورفع الحظر عن المواقع في اليمن بعثة منتخب اليمن الأول تعود إلى عدن حيا صمود المقاومة..الإصلاح يدين الحرب البربرية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني غروندبرغ يختتم زيارتة إلى الرياض بعد لقاءات مكثفة مع مسؤولين يمنيين ودوليين بحث من خلالها سبل تحقيق السلام بين اليمنيين
شهدت مدينة عتق مركز محافظة شبوة، الخميس، تظاهرة شعبية للتضامن الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
ورفع المشاركون في التظاهرة أعلام فلسطين وشعارات داعمة للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واستنكرت المسيرة، العدوان الإسرائيلي على المنازل والأطفال والمستشفيات في القطاع والمجازر المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطـينيين.
في سياق متصل، نظّم طلاب جامعة شبوة، الخميس، وقفة احتجاجيه وسط مبنى الجامعة، في مدينة عتق تضامناً مع الشعب الفلسطيني.
وطالب المشاركون في الوقفة الحكومات العربية بعدم المشاركة في العدوان الإسرائيلي على أبناء قطاع غزة، وفتح المنافذ، وتقديم الدعم والمساندة لهم.