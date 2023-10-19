مجلس التعاون يؤكد دعم جهود إنهاء الأزمة باليمن المستند على المرجعيات الثلاث

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، الخميس، دعم جهود إنهاء الأزمة في اليمن من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث.

وقال مجلس التعاون، في موقعه الرسمي، إن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، استقبل سعادة تيموثي ليندركنج، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن، وستيفن فيغن، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأضاف أن خلال اللقاء جرى مناقشة الجهود الإقليمية والدولية، ودور الولايات المتحدة الأمريكية ومساعيها وجهود المبعوث الأمريكي في إنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

بدوره، أكد البديوي، على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.

كما أشاد بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية اليمن، في هذا الشأن وأهمية استمرار تلك الجهود للتوصل إلى توقيع اتفاق هدنة إنسانية في اليمن واستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وأكد البدوي، على دعم دول مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم جهوده للتوصل إلى الحل السياسي الشامل.