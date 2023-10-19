واشنطن: نواصل جهودنا لإطلاق سراح موظفينا المعتقلين لدى الحوثيين

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قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، إنه يبذل الجهود من أجل إطلاق سراح موظي السفارة المعتقلين لدى الحوثيين.
وأعرب السفير في بيان له، عن دعمه الصادق لعائلات وأصدقاء وزملاء موظفينا المحليين المعتقلين في صنعاء، وذلك في ذكرى مرور عامين على اعتقال موظفينا المحليين.
وقال فاجن، إن قبل عامين، تم اعتقال موظفي السفارة الأمريكية المحليين دون مبرر في صنعاء اليمن.
وأضاف السفير: "أود اليوم أن أتحدث مباشرة إلى عائلات وأصدقاء وزملاء موظفينا اليمنيين الذين ما زالوا محتجزين".
وتابع: نحن نعلم أنه سواء كنتم في عطلة أو حفل زفاف أو لمجرد تناول الطعام معًا فأنتم تفتقدون أحبائكم، تتخذون القرارات الصعبة, وتهتمون بأطفالكم. وتعملون بجد كل يوم بدونهم.
وأكد السفير فاجن: سنواصل العمل لتحقيق سلام عادل وشامل في اليمن حتى يتمكن جميع اليمنيين من رسم مستقبل أكثر إشراقًا.