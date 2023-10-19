للمرة الثانية.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار لهدنة إنسانية في غزة

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فشل مجلس الأمن الدولي، وللمرة الثانية في أقل من يومين، في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة.
وقال موقع أخبار الأمم المتحدة، في حسابه على منصة "إكس"، الأربعاء: "الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة للملايين في غزة".
وأضاف أن القرار الذي قدمته البرازيل (رئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر الجاري)، صوت 12 من أعضاء المجلس الـ15 لصالحه، وهم: ألبانيا، البرازيل، الصين، الإكوادور، فرنسا، الجابون، غانا، اليابان، مالطا، موزمبيق، سويسرا، الإمارات، بينما امتنعت كل من روسيا وبريطانيا عن التصويت.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، استخدمت حق النقض "الفيتو" وصوتت ضد القرار، ما أدى إلى إسقاطه، وبررت ذلك بعدم ذكره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وهو نفس السبب الذي دفع بريطانيا للامتناع عن التصويت