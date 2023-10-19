تحت شعار البحث الطبي ضرورة عصرية.. إشهار المؤتمر الطبي الأول في جامعة إقليم سبأ

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أقامت جامعة إقليم سبأ، اليوم الخميس، فعالية إشهار المؤتمر الطبي الأول تحت شعار (البحث الطبي.. ضرورة عصرية)، المقرر انعقاده خلال الفترة 25_26 مايو 2024م بالشراكة مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية.

وفي كلمته خلال فعالية الإشهار، عبر وكيل أول محافظة مارب الشيخ علي الفاطمي، عن شكره لجهود الجامعه والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية على تنظيم هذا المؤتمر المهم..

مهيبًا بالجميع التعاون لإنجاح هذا المشروع لأهميته في خدمه الانسان. ودعا الوكيل الفاطمي، لتوسيع المشاركة وتقديم البحوث المتنوّعة لإثراء المجال الطبي. داعياً وسائل الاعلام لتغطيه فعاليات المؤتمر والتفاعل مع أنشطته المختلفة والاسهام في إيصال أهدافه ومواضيعه المتنوعة لكافه الباحثين والمختصين داخل اليمن وخارجها.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور حسين الموساي، إن المؤتمر قطع مرحلة التخطيط والتجهيز والإعداد ليبدأ مراحله متابعة اعداد البحوث ومتابعة إنجازها وتحكيمها.

وأوضح أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من أهداف الجامعة والذي يمثل البحث العلمي إحدى وظائفها الرئيسة، ويهدف لاستنهاض المختصين والباحثين في المجال الطبي ليقدموا أبحاثاً وأوراق عمل تعالج قضايا بحثية لها تأثيرها على الإنسان. وأشار الدكتور الموساي، إلى أن المؤتمر سيمثل قفزة نوعية في كلية الطب والمجلس اليمني للاختصاصات التطبية في تطوير الجانب التخصصي والمهني، وسيفتح مجالاً للتبادل الفكري بين جميع العاملين في المجال الطبي.

وعبر عن شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وللحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك على تشجيعهم هذه الأعمال العلمية النوعية التخصصية.

شاكرًا راعي المؤتمر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة، لعنايته واهتمامه ودعمه الكبير والمستمر للبحث والتعليم بجامعة إقليم سبأ.

بدوره، عبر رئيس مجلس الإختصاصات الطبية في محافظة مارب الدكتور وجدي المخلافي، عن حماسه الكبير لإقامة المؤتمر الطبي الأول في جامعة إقليم سبأ. لافتاً إلى أهمية البحوث العلمية في المجال الطبي، وإسهامها في تطوير طرق جديدة للوقاية من الأمراض، وعلاجها، وتحسين جودة حياة المرضى.

متطلعاً لأن يكون هذا المؤتمر الطبي الأول في جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب بمثابة حافز لخلق بيئة مواتية للابتكار والتقدم.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر عميدة كلية الطب الدكتورة أماني الهواري، أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في تطوير البحث الطبي وتعزيز دوره في إيجاد حلول لبعض المشكلات الصحية في اليمن، وتقديم الدراسات والبحوث التي تهدف لتطوير العلوم الطبية، وكذا تطوير مهارات البحث في المجالات الطبية المختلفة، وتبادل الخبرات والتجارب الطبية بين المشاركين.

موضحة أن محاور المؤتمر تشمل: بحوث العلوم الطبية الأساسية، وبحوث العلوم الطبية التطبيقية، وبحوث العلوم الطبية السريرية.

ودعت الهواري، كافة الباحثين والمتخصصين والمهتمين بمجال العلوم الطبية المشاركة الفاعلة في محاور المؤتمر، وإثرائه بالبحوث وأوراق العمل.

مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد بمشيئة الله في الفترة من (25- 26 مايو 2024م). حضر الفعالية القاضي عبدالله الباكري، وكيل محافظة مأرب، والدكتور علي سيف الرمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور عثمان العرادة أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات والمراكز، وعدد من مدراء المستشفيات الحكومية، والخاصة في محافظة مأرب