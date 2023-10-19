بعثة منتخب اليمن الأول تعود إلى عدن

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عتدت بعثة منتخب اليمن الاول لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى عدن، قادمة من مطار جدة في المملكة العربية السعودية، بعد خوضهم مباراة الإياب مع المنتخب السيرلانكي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وكان منتخب اليمن قد فاز بمباراة الإياب بثلاثية نظيفة في ضمك بمدينة أبها السعودية. وفي هذه الجولتين تأهل المنتخب اليمتي إلى الدور الثاني من منافسات التصفيات المشتركة لبطولة كأس العالم 2026 وكاس آسيا 2827.، إلى جانب الامارات والبحرين والنيبال.
كما عاد لاعبي المنتخب المحترفين إلى انديتهم في عدة دول، وعددهم تسعه لاعبين محترفين وهم :
عبدالواسع المطري (نادي ستره) وناصر محمدوه (نادي المحرق) وعمر الداحي (نادي النجمة) وهارون الزبيدي (نادي الحاله) في مملكة البحرين، وانيس المعاري (نادي بهلا) سلطنة عمان ومحمد الداحي (نادي الكرمه) وعلاء عوشة نادي كربلاء وأحمد الوجيه نادي النجف وأحمد السروري نادي القوى الجويه في جمهورية العراق. ووفقا للاتحاد اليمني لكرة القدم، فإن تم منح لاعبي المنتخب إجازة في حدود اسبوعين والعودة إلى مواصلة معسكرهم التدريبي والاستعداد للاستحقاقات القادمة خاصة وأن المنتخب تأهل إلى الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركه لمونديال وكأس آسيا.