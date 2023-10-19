الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لجهود تحقيق السلام في اليمن

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جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه لمساعي تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن، التي تشهد حربا مستمرة منذ تسع سنوات.
جاء ذلك في تصريح للمبعوث الخاص للاتحاد إلى منطقة الخليج لويجي دي ماريو، خلال مباحثات عقدها في بروكسل مع رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الاوروبي محمد طه مصطفى، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وناقش اللقاء آخر المستجدات في اليمن وتعنت ميليشيات الحوثي الارهابية تجاه جميع المبادرات المطروحة لإحلال السلام في مقابل ترحيب الحكومة بالمبادرات المطروحة وبما يتوافق مع مرجعيات عملية السلام.