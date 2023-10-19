قرار مفاجئ من الاتحاد الآسيوي في قضية سباهان الإيراني والاتحاد السعودي

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كشف الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطور جديد في قضية مباراة سباهان الإيراني والاتحاد في دوري أبطال آسيا.
وقال داتو خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "سيتم استبعاد الإيراني جاهانجير باجلاري رئيس لجنة الانضباط، والسعودي بندر الحميداني عضو اللجنة من مناقشة قضية مباراة سباهان والاتحاد".
وأوضح: "استبعاد الثنائي من مناقشة قضية سباهان والاتحاد نظرا لتعارض المصالح للطرفين في القضية المنظورة حاليا".
الأمين العام للاتحاد الآسيوي أضاف: "قرار استبعاد جاهانجير والحميداني طبيعي، حيث سيتم استبعاد أي شخص من اللجنة له مصلحة من جانب الطرفين في أي قضية".
ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول لملعب "نقش جهان" قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها