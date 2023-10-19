النجم الكروي نيمار يكشف عن حالة الصحية … هذه أسوأ لحظة في حياتي وأحتاج لدعمكم

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أعرب نجم نادي الهلال السعودي، البرازيلي نيمار، عن حزنه الشديد بعدما كشف الفحص الطبي الذي خضع له أمس الأربعاء إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف. وكتب نيمار عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي".
وأضاف: "أعلم أنني قوي، ولكن هذه المرة أحتاج لدعم عائلتي وأصدقائي". وأردف: "ليس من السهل أن تتعرض لإصابة، وتخضع لعملية جراحية، ثم تصاب مجددا بعد 4 أشهر فقط". وأكمل النجم البرازيلي: "لدي إيمان، وأترك الأمر بيد الله حتى يتمكن من تجديد قوتي".
وتعرض نيمار المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان، لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي جمعت أمس الأربعاء بين البرازيل وأوروغواي، بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس.
وقال نادي الهلال في بيان نشره على حسابه في موقع "إكس" أمس: "أوضحت الفحوص الطبية تعرض لاعبنا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقا".
ولم يكشف الفريق السعودي عن مدة غياب نجمه البرازيلي عن الملاعب لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن المدة ستكون طويلة. وكان نيمار البالغ عمره 31 عاما، عاد مؤخرا للملاعب بعد إصابة في الكاحل أبعدته لنحو سبعة أشهر