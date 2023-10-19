وزير الأوقاف يترأس جلسة مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة بالقاهرة

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ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم، جلسة المؤتمر العالمي للفتوى وتحديات الألفية الثالثة المُقام بالعاصمة المصرية القاهرة.
وفي بداية الجلسة التي شارك فيها وزراء مختصون، وعلماء، ومفكرون من أكثر من مائة دولة إسلامية، أكد معالي الوزير على الموقف الرسمي للجمهورية اليمنية الداعم للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني وحقهم المشروع في تحرير أراضيهم المغتصبة من الكيان الصهيوني،.
مجددًا إدانة اليمن للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين والمستشفيات والمساجد والبنى التحتية بالأراضي الفلسطينية.
كما أشار معالي الوزير شبيبة إلى مكانة اليمن وتاريخها، وماتعيشه من واقع مأساوي نتيجة إنقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا، وماترتب على ذلك من محاولات لتشويه اليمن وحرف مسارها ودورها وإرثها التاريخي، والتأثير على هويتها العربية الأصيلة بأفكار فارسية متطرفة دخيلة على مجتمعاتنا.