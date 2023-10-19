رئيس هيئة الأركان العامة الفريق بن عزيز يصل محافظة صعدة ويتفقد الوحدات العسكرية في جبهات مران ورازح

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 224

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، وحدات الجيش المتمركزة في محور مران بمحافظة صعدة، واطّلع على أحوال الأبطال المرابطين في الخطوط الأمامية الواقعة ضمن نطاق عمليات المحور.

وعبّر رئيس هيئة الأركان خلال الزيارة التي كان في استقباله عضو مجلس النواب الشيخ علي حسن جيلان، وقائد محور مران قائد ألوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي، وقادة الألوية والوحدات وعدد من أعضاء السلطة المحلية مشائخ صعدة، عن سعادته بما شاهده من مستوى البناء والتنظيم الإداري والانضباط والكفاءة العالية. كما قام رئيس هيئة الأركان العامة، بزيارة تفقدية للالوية والوحدات العسكرية بمنطقة رازح بمحافظة صعدة،.

وتفقد الوضع الميداني في المواقع الأمامية الواقعة ضمن مسرح عمليات المحور. واستمع الفريق بن عزيز، إلى تقارير مختصرة حول الوضع الميداني وطبيعة انتشار القوات على امتداد مسرح العمليات ومستوى الجاهزية لمواجهة مختلف الظروف والمتغيرات، واطّلع على مستوى تنفيذ الخطط في الجوانب التدريبية والقتالية والمعنوية.

.ناقلاً للقادة والأبطال لجميع القادة والضباط وضباط الصف والأفراد تحايا رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ووزير الدفاع، وتحايا أخوانهم ورفاقهم في كل مواقع الفداء والنضال على امتداد ربوع الوطن.

وأشاد رئيس هيئة الأركان، بتضحيات قادة وأبطال محوري مران ورازح ذودا عن الوطن ومكتسباته ودفاعاً عن هوية وثوابت الأمة اليمنية والعربية والتصدي لتنظيم جماعة الحوثي الارهابية ومشروعها الإيراني الذي يسعى خائباً إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن وتهديد أمن دول الجوار والعبث بالأمن القومي الاقليمي والعالمي في المنطقة..

مؤكداً أن المشروع اليمني العروبي سوف ينتصر على المخططات والمؤامرات وأن اليمنيين بوحدتهم وتماسكهم لن يقبلوا بالمشاريع الفارسية ويرفضون أوهام مخلفات الإمامة والاستعمار، وأن المجتمع اليمني سيبقى عصيا صلبا على محاولات تجريف هويته وتطييف معتقداته وتفخيخ أجياله بالأفكار المتطرفة والشعارات المنحرفة.

وجدد الفريق بن عزيز الشكر والتقدير لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وجهودهم الداعمة للشعب اليمني وقيادته، ووقوفهم المساند إلى جانب أخوانهم في القوات المسلحة اليمنية والمقاومة في هذه المعركة الوجودية..مثمناً مساندة الأشقاء للمهام القتالية الميدانية التي يخوضها جيش الوطن ومقاومته ضد العدو الايراني وعملائه الحوثيين، ودعمهم الدائم لجهود تطوير وبناء الجيش اليمني في الجوانب اللوجستية والتدريبية.

وأكد رئيس هيئة الأركان أن جهود اعداد وبناء القوات المسلحة اليمنية تتم وفق أسس ومعايير علمية صحيحة بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، وأن هذه القوات الوطنية بمختلف صنوفها وتكويناتها تستمد عقيدتها الراسخة من دستور الجمهورية اليمنية ومبادئ الانتماء والولاء الثابت لليمن والعروبة.