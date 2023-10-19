مناقشات في السعودية لبحث حل الأزمة اليمنية يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت الأمم المتحدة، أن مبعوثها إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اختتم اليوم الخميس، زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقالت البعثة الأممية في اليمن، في بيان لها وصل موقع مارب برس نسخة منه " إن "غروندبرغ التقى بمسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين"،.

مشيرًا إلى أن "المناقشات ركزت على الخطوات المقبلة في سبيل تيسير التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، وعملية سياسية جامعة بين اليمنيين برعاية أممية".

والتقى غروندبرغ برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

، وفقا للبيان. وشدد المبعوث الأممي على أن "اليمن يمر بمنعطف حاسم ما زال يحمل في طياته فرصة تقريب اليمنيين من تحقيق السلام العادل الذي يصبون إليه".

مؤكدًا ضرورة استمرار توافق مجلس الأمن على دعم حل سياسي مستدام وشامل في اليمن يلبي تطلعات اليمنيين واليمنيات