حديث سابق لجورج بوش يفضح علاقة إيران بإسرائيل واتفاقهما على ضرب المقاومة الفلسطينية

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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في مقابلة صحفية قديمة للرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش مع صحيفة الـ“واشنطن بوست” بتاريخ 14-08-2016 كشف فيها بوش العلاقة الوثيقة بين اسرائيل وإيران.

رد بوش وقتها على سؤال الصحيفة: لِمَ سلمتم العراق لإيران الفارسية بعد احتلاله، مع أنه عربي، ما أدى إلى هذه الفوضى والمآسي التي لن تنتهي إلا مع خروج إيران منه ومن سوريا؟

قال أن إيران قبلت التعاون مع أميركا وإسرائيل في شأن العراق، بينما العرب رفضوا ذلك.

ونفى بوش ان تكون ايران على خلاف مع اسرائيل قائلا: لا ليست على خلاف إلا بشأن المفاعلات النووية لصناعة القنبلة الذرية، كما أننا كأميركيين على خلاف معها أيضاً في هذا الشأن، رغم تعاونها معنا في كل الأمور، إذ إن الاتفاق المسبق معها كان بحضور إسرائيل قبل احتلال العراق، ولم يكن يتضمن صناعة القنبلة''.

وعلق على التصريحات الايرانية التي تتحدث عن خلاف بين طهران وتل أبيب بالقول: ''ربما خلاف على طريقة العمل، أو ربما للاستهلاك الداخلي لكل منهما، إذ إن العلاقة بين إسرائيل وإيران أمتن مـن أن يتصوّرها أحد.. بل ربما أمتن من العلاقة بين أميركا وإسرائيل التي تعترض علينا في أمور كثيرة''…

وحول طبيعة هذه العلاقة يعدد بوش أهمها، وهو التعاون بين الموساد وإيران على خلق مناخ ملائم للإرهاب في المنطقة، ومن ثم وهو الأهم حماية حدود إسرائيل ومستعمراتها من هجمات المقاومة الفلسطينية، كما حماية الجولان المحتل من هجمات الجيش الحر، وحماية الجولان هي التي سمحت لإيران، بعد الاستئذان، بإدخال قواتها وميليشياتها في لبنان وسوريا… ولولا الميليشيات الإيرانية في جنوب لبنان لكان وضع الأمن في شمال إسرائيل في فوضى. ثم إن العلاقة الأهم بينهما هو أنها تلبي مصالح إسرائيل في عرقلة قيام دولة فلسطينية إلا وفق النظرة الإسرائيلية، وليس وفق مطامح السلطة الفلسطينية.

وعن حاجة إيران لهذه العلاقة مع إسرائيل؟ رد بوش: ''إنها علاقة قديمة من خلال وسطاء ايرانيين مع إسرائيل ولولا هذه العلاقة لا أعتقد أن النظام الإيراني في هذا الجو العدائي الذي يثيره في محيطه كان قادراً على الاستمرار لولا الـدعـم الإسرائيلي له في الدوائر الغربية''.

كما رد عن سؤال: لِمَ أدخلتم إيران إلى سوريا رغم سلبيات ذلك في العراق؟!قائلا: ''لسنا الذين أدخلناها، بل إسرائيل فعلت ذلك بتفاهم مع الروس لتدمير قدرات الجيش السوري وتفتيته، ولنزع السلاح الكيماوي الذي كان يقلق إسرائيل، إذ إن الجيش السوري عربي النزعة لا يؤمن له… ولولا إيران لما استطاعت إسرائيل نزع السلاح الكيماوي الأخطر في المنطقة على سلامة إسرائيل لو أطيح بالنظام الحالي''.