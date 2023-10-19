في تصفيات أوروبا.. الغاء مباراة واعتماد نتيجة الشوط الأول

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ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مباراة بلجيكا والسويد في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 واعتمد نتيجة الشوط الأول 1 - 1 نتيجة نهائية.
وقرر وقتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم إكمال مباراة بلجيكا والسويد وذلك لاعتبارات أمنية.
وتوقف المواجهة التي كانت تقام ضمن الجولة الثامنة من المجموعة السادسة، جاء عقب رفض لاعبي المنتخبين البلجيكي والسويدي استكمالها بعد تواتر أنباء عن مقتل اثنين من مشجعي السويد في بروكسيل قبل المباراة.