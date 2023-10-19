من محور مران صعدة.. الفريق بن عزيز يتوعد بهزيمة مشروع الحوثيين

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم الخميس، وحدات الجيش المتمركزة في محور مران بمحافظة صعدة، واطّلع على أحوال الأبطال المرابطين في الخطوط الأمامية الواقعة ضمن نطاق عمليات المحور.

وعبّر رئيس هيئة الأركان خلال الزيارة التي كان في استقباله عضو مجلس النواب الشيخ علي حسن جيلان، وقائد محور مران، قائد ألوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي، وقادة الألوية والوحدات وعدد من أعضاء السلطة المحلية ومشائخ صعدة، عن سعادته بما شاهده من مستوى البناء والتنظيم الإداري والانضباط والكفاءة العالية.

كما قام رئيس هيئة الأركان العامة بزيارة تفقدية للألوية والوحدات العسكرية بمنطقة رازح، وتفقد الوضع الميداني في المواقع الأمامية الواقعة ضمن مسرح عمليات المحور.

الزيارات للفريق بن عزيز وفق الاعلام الرسمي تأتي بموجب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، ومدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع العميد الركن يحيى العيزري، وقائد محور علب - صعدة، قائد اللواء 63 مشاة اللواء ياسر مجلي.

و استمع الفريق بن عزيز إلى تقارير مختصرة حول الوضع الميداني وطبيعة انتشار القوات على امتداد مسرح العمليات ومستوى الجاهزية لمواجهة مختلف الظروف والمتغيرات، واطّلع على مستوى تنفيذ الخطط في الجوانب التدريبية والقتالية والمعنوية.. ناقلاً لجميع القادة والضباط وضباط الصف والأفراد تحايا رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ومعالي وزير الدفاع، وتحايا أخوانهم ورفاقهم في كل مواقع الفداء والنضال على امتداد ربوع الوطن.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بتضحيات قادة وأبطال محوري مران ورازح، ذودا عن الوطن ومكتسباته ودفاعا عن هوية وثوابت الأمة اليمنية والعربية والتصدي لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني الذي يسعى خائبا إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن وتهديد أمن دول الجوار والعبث بالأمن القومي الاقليمي والعالمي في المنطقة.

وأكد أن المشروع اليمني العروبي سوف ينتصر على المخططات والمؤامرات وأن اليمنيين بوحدتهم وتماسكهم لن يقبلوا بالمشاريع الفارسية ويرفضون أوهام مخلفات الإمامة والاستعمار، وأن المجتمع اليمني سيبقى عصيا صلبا على محاولات تجريف هويته وتطييف معتقداته وتفخيخ أجياله بالأفكار المتطرفة والشعارات المنحرفة.

وجدّد الفريق بن عزيز الشكر والتقدير لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وجهودهم الداعمة للشعب اليمني وقيادته، ووقوفهم المساند إلى جانب أخوانهم في القوات المسلحة اليمنية والمقاومة في هذه المعركة الوجودية.. مثمنا مساندة الأشقاء للمهام القتالية الميدانية التي يخوضها جيش الوطن ومقاومته ضد العدو الايراني وعملائه الحوثيين، ودعمهم الدائم لجهود تطوير وبناء الجيش اليمني في الجوانب اللوجستية والتدريبية.

وأكد رئيس هيئة الأركان أن جهود اعداد وبناء القوات المسلحة اليمنية تتم وفق أسس ومعايير علمية صحيحة بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، وأن هذه القوات الوطنية بمختلف صنوفها وتكويناتها تستمد عقيدتها الراسخة من دستور الجمهورية اليمنية ومبادئ الانتماء والولاء الثابت لليمن والعروبة.