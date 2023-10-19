صورة اليوم.. ناجية فلسطينية من تحت الأنقاض تظهر وهي متشبثة بالمصحف الشريف

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ظهرت هذه السيدة الفلسطينية المصابة وهي تحمل القرآن الكريم في أثناء تلقيها العلاج في مستشفى ناصر، بعد انتشالها من أنقاض مبنى دمرته الطائرات الإسرائيلية في خان يونس.