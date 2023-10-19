صورة اليوم.. ناجية فلسطينية من تحت الأنقاض تظهر وهي متشبثة بالمصحف الشريف غوغل يثير غضب المصريين ويحذف ''سيناء'' من خرائطه صحيفة إماراتية تروج للإنفصال وتحدد متى سيعلن الإنتقالي رسميا ''فك الإرتباط'' ! الإعلان عن اتفاق مصري أمريكي بشأن غزة وفتح معبر رفح ''بنزيما اخواني وعميل لحماس''.. أشهر لاعب فرنسي يدفع ضريبة تضامنه مع غزة ويقرر اللجوء للقضاء الصين تعلن قرارا هاما بشأن ديون دولة عربية شهداء وجرحى في حرب بري وجوي خلال 12 ساعة.. واعتقالات واسعة طالت قيادات من حماس الصداع قد يكون أول مؤشر يدق ناقوس الخطر للسرطان القاتل تعرف على 3 سيناريوهات للحرب في غزة.. هذه تداعياتها على الاقتصاد العالمي واشنطن تعلن عن تمويل بـ60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات لإسرائيل
غضب كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما اكتشف النشطاء أن محرك البحث غوغل قام بحذف اسم سيناء من خرائطه.
واكتشف عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على غوغل أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها.
وأكد البعض أنه تم حذف الاسم اليوم الخميس، حيث كان متواجدا في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه.