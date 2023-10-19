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الإعلان عن اتفاق مصري أمريكي بشأن غزة وفتح معبر رفح

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
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اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، لتأمين وصول المساعدات.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط (أ ش أ) ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، من الرئيس الأمريكي، حيث ركز الاتصال على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي "إن الرئيس بايدن أعرب عن شكره وتقديره لجهود القيادة المصرية، نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

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