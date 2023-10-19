شهداء وجرحى في حرب بري وجوي خلال 12 ساعة.. واعتقالات واسعة طالت قيادات من حماس

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، خلال 12 ساعة، في الضفة الغربية ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 69 شهيدا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة 88 فلسطينيا اللحظة بينهم قيادات بارزة في حركة حماس.

وفي محافظة رام الله والبيرة، استشهد الطفلان قيس تيم شلش "17 عاما"، وخليل محمد خليل "15 عاما" بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

كما استشهد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة "21 عاما" برصاص الاحتلال، في قرية دورا القرع شمال رام الله، والشاب جبريل عوض برصاص قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله.

وفي محافظة نابلس، استشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي "24 عاما" متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جماعين جنوب نابلس.

وفي محافظة بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق "14 عاما" من مخيم الدهيشة، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظة طولكرم، استشهد الطفل طه محاميد "16 عاما" من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

وتحاصر قوات الاحتلال المخيم بأعداد كبيرة من الجنود، وتمركزت في منطقة جبل النصر في مخيم عين شمس، وسط تحليق كثيف ‏لطائرات الاستطلاع‎.‎ اظهار أخبار متعلقة وأقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل عائلة الشهيد أحمد ياسين غيظان في قرية قبيا غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية، برفقة جرافة عسكرية، وباشرت بهدم منزل عائلة الشهيد. اظهار أخبار متعلقة حملة اعتقالات تطال 88 فلسطينيا وشنت قوات الاحتلال ، فجر الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت العشرات من المواطنين بينهم أسرى محررون وقيادات في حركة "حماس" ونائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت عضو المجلس التشريعي الشيخ نايف الرجوب، عقب دهم منزله في بلدة دورا جنوب غربي المدينة، جنوب الضفة الغربية. وأعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي في حركة "حماس" وعضو المجلس التشريعي عنها، الشيخ حسن يوسف، عقب دهم منزله في بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام الله، وسط الضفة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اعتقل 43 مواطنًا من محافظة الخليل؛ بينهم صحفي ونائب بالمجلس التشريعي، عقب اقتحام مناطق واسعة في قرى وبلدات المحافظة. كما اعتقل الاحتلال الصحفي علاء ربعي، عقب اقتحام وتفتيش منزله في بلدة دورا، جنوب غربي الخليل.

واعتقل الاحتلال الأسيرين المحررين والقياديين في حركة "حماس"؛ شكري الخواجا من منزله في بلدة نعلين غربي مدينة رام الله، والشيخ فلاح ندى من منزله في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة "حماس" الشيخ جمال الطويل في حي أم الشرايط بمدينة رام الله، واعتقلت نجليه يحيى ونصر الله للضغط عليه لتسليم نفسه، وهددت زوجته وابنته بالاعتقال. واقتحم جيش الاحتلال منزل الصحفي علاء الريماوي، في بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، واعتقل نجله "محمد".

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، حتى اللحظة؛ 4 من مدينة نابلس، 20 من رام الله، 41 أسيرًا محررًا من الخليل، 3 من بيت لحم، 3 أسرى محررين من مخيم نور شمس شرقي طولكرم، 4 من قلقيلية، و3 من بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، و3 من طوباس والأغوار. فلسطين الاحتلال اعتقالات الضفة 0 شارك التعليقات (0)طائرات الاحتلال دمرت 3 أبراج سكنية في مدينة الزهراء جنو