الصداع قد يكون أول مؤشر يدق ناقوس الخطر للسرطان القاتل تعرف على 3 سيناريوهات للحرب في غزة.. هذه تداعياتها على الاقتصاد العالمي واشنطن تعلن عن تمويل بـ60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات لإسرائيل رسمياً الأهلي المصري يعلن عن 4 قرارات لمساعدة الشعب الفلسطيني مسيرات احتجاجية غاضبة في عدة مدن يمنية تنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء غزة 6 مميزات جديدة في تحديث تطبيق يوتيوب للهواتف الذكية "فيتو" أمريكي ضد قرار يدعو لهدنة إنسانية بغزة تفاصيل لقاء رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بوزير الدفاع السعودي تظاهرات ليلية في صنعاء وعدد من المحافظات أصابت المليشيات الحوثية بالذعر والخوف مقتل قيادي في تشكيلات الانتقالي اثناء مواجهات مع مسلحين قبليين في أبين
وفقا للدكتور إيفان كراسيف، أخصائي الأورام، يمكن أن يكون الصداع أول علامة للإصابة بالسرطان. لأن الجسم السليم لا يتألم من دون سبب.
ويدعو الطبيب إلى عدم تحمل الصداع وعدم إهماله وخاصة الذي يستمر فترة طويلة ولا يزول بتناول الأدوية.
كما أن اضطراب الجهاز الهضمي والتغيرات في الجلد، قد يكون إشارة خطيرة إلى وجود ورم خطير.
ويقول: "النقطة المهمة هي أن يكون الشخص سباقا، أي الاهتمام بالوقاية.
وهذا لا يعني فقط التوقف عن تناول المشروبات الكحولية والإقلاع عن التدخين، بل وأيضا البدء في ممارسة الرياضة".
ووفقا له، يمكن تجاهل الأعراض الأولى التي تظهر للسرطان أو حتى عدم ملاحظتها.
و التي تأتي على شكل: التعب المزمن و ارتفاع درجة حرارة الجسم وتستمر لفترة طويلة، والتهاب الحلق وطفح جلدي وعدم التئام الخدوش وظهور إفرازات غير نمطية.
لذلك يجب الانتباه و التعامل مع هذه الأعراض بجدية