واشنطن تعلن عن تمويل بـ60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات لإسرائيل

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا وعشرة مليارات دولار لإسرائيل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطلب بايدن من الكونغرس إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي بسرعة، إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الشرق الأوسط، فيما تتطلع في الوقت نفسه لمواصلة دعم أوكرانيا في تصديها للعملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" يوم الثلاثاء إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو مئة مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

يذكر أن إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير عام 2022، قد بلغ نحو 44 مليار دولار