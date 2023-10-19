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رسمياً الأهلي المصري يعلن عن 4 قرارات لمساعدة الشعب الفلسطيني

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أصدر الأهلي بيانا رسميا أعلن خلاله عن 4 قرارات سيتخذها النادي المصري من أجل دعم الشعب الفلسطيني بعد القصف الذي يتعرض له قطاع غزة.

وأعلن الأهلي عبر موقعه "الحداد على أرواح الشهداء في فلسطين"، مؤكدا تمسكه بدعم القضية الفلسطينية ورفض الصمت الدولي تجاه قطاع غزة لما تعرضت له طوال الأيام الماضية. وفي بيان رسمي جديد، أكد الاهلي أن إدارة النادي أصدرت 4 قرارات جديدة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني ودعمه أمام القصف.

 وجاءت قرارات الأهلي كالتالي:

1- إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

2- دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة – الشيخ زايد –مدينة نصر – التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

3- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادا على أرواح الشهداء في فلسطين.

4- تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين

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