مسيرات احتجاجية غاضبة في عدة مدن يمنية تنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء غزة

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت عدد من المدن اليمنية، الأربعاء، وقفات احتجاجية وتظاهرات حاشدة شارك فيها الألاف للتنديد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء غزة.

واحتشد الآلاف من المواطنين في شارع جمال وسط المدينة في مظاهرة غاضبة للتنديد بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وادى إلى سقوط المئات بين شهيد وجريح.

ونظم طلاب جامعة وقفة احتجاجية تنديدا بالجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة. كذلك في صنعاء ومدن أخرى، شهدت حشود كبيرة تنديدا بجرائم العدو الصهيوني بحق أبناء غزة.

وكانت نقابة نقابة المحامين اليمنيين في محافظتي تعز ومارب، نظمتا وقفات احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، وآخرها استهداف المستشفى المعمداني الذي خلف أكثر من 500 شهيد