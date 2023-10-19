6 مميزات جديدة في تحديث تطبيق يوتيوب للهواتف الذكية

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت جوجل اليوم عن تحديث ضخم لتطبيقها للهواتف الذكية على أندرويد و iOS سيجلب للمستخدمين مجموعة كبيرة من المميزات ليكون واحد من أكبر التحديثات للتطبيق منذ سنوات.

خاصية الصوت المستقر

عندما تتنقل بين مقطع وآخر على يوتويب تجد دائماً اختلاف في مستوى الصوت، أمر منطقي في ظل أن كل فيديو يتم إعداده بصورة مستقلة وبدون قيود على مستوى الصوت مع الأخذ في الاعتبار اختلاف محتوى كل فيديو عن الآخر.

لحل هذه المشكلة أضافت جوجل خاصية الصوت المستقر Stable Volume في إعدادات يوتيوب. عند تفعيلها سيتم ضبط مستوى واحد للصوت كل المقاطع. الخاصية سيكون الوصول إليها عبر علامة الإعدادات التي تظهر أعلى يمين أو أعلى يسار الفيديو حسب لغة الهاتف ثم من خلال الإعدادات الإضافية أو Additional Settings.

تسهيل عملية تسريع المقاطع





إذا أردت تسريع أي مقطع في يوتيوب يجب عليك أن تضغط على زر الإعدادات الذي يظهر أعلى الفيديو ثم تغيير السرعة للسرعة التي تريدها.

جوجل قررت أن تسهل هذه العملية على المستخدمين ففور وصول التحديث الجديد لهواتفهم سيتمكنون من تسريع الفيديو عبر الضغط على أي جزء من المقطع بصورة مستمرة لتتضاعف سرعة الفيديو.

حفظ وقت المشاهدة

عندما تشاهد مقطع لوصفة طعام أو أي فيديو تعليمي تحتاج أحياناً للعودة للوراء لإلقاء نظرة على شيء لم تنتبه له. المشكلة هنا إنك غالباً لن تتذكر أين كنت قبل العودة للوراء.

تحديث يوتيوب الجديد سيحل الأمر عبر عرض أي جزء سابق على هيئة نافذة عائمة ما دمت تحرك شريط العرض وعندما تقترب من حيث بدأت سيصدر هاتفك اهتزاز لتترك الشاشة وتكمل مقطع الفيديو وكأن شيء لم يكن.

قفل الشاشة





من منا لا يلمس شاشة الهاتف بالخطأ أثناء مشاهدة يوتيوب؟ هذه اللمسة قد تغير المقطع الذي تشاهده أو قد تنقلك لجزء آخر منه.

جوجل أخيراً وبعد كل تلك السنوات قررت أن تضيف زر لقفل الشاشة أثناء المشاهدة. عند تفعيل هذه الخاصية لن يستجيب هاتفك لأي لمس للشاشة ما دام القفل فعال.

دعم صناع المحتوى





يطلب صناع المحتوى دائماً من المشاهدين أن يضغطوا على زر المتابعة وزر الإعجاب. جوجل ولمساعدة صناع المحتوى على الحصول على متابعين جديد ومعجبين أكثر ستقوم بإظهار الأزرار بألوان مختلفة عندما يطلب المقدم المشاهدين بالاشتراك في القناة أو الإعجاب بالمقطع.

نافذة جديد "أنت"





أضافت جوجل نفاذة جديدة في تطبيق يوتيوب باسم "أنت". هذه النافذة ستدمج نافذة المكتبة ونافذة الحساب الشخصي لتجمع كل ما يخص المستخدم في مكان واحد. ستجد في هذه النافذة اشتراكك، إعدادات الحساب، سجل المشاهدات، المقاطع المنزلة، المقاطع المحفوظة إلخ…