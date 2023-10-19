تفاصيل لقاء رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بوزير الدفاع السعودي

الخميس 19 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء الامير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

وخلال اللقاء نقل صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، تحياته وأعضاء المجلس إلى القيادة السعودية وتهانيهم لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الشقيق بالذكرى التاسعة للبيعة.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس عاليا مواقف المملكة الى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لتجديد الهدنة واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

كما اشاد الرئيس بالتدخلات الانسانية والانمائية السعودية السخية في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في البلاد، وعددًا من الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حسب ماذكرت وكالة سبأ الرسمية.

وأكد وزير الدفاع السعودي خلال اللقاء دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي، وتشجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.