تظاهرات ليلية في صنعاء وعدد من المحافظات أصابت المليشيات الحوثية بالذعر والخوف

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظم الآلاف في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات حاشدة جابت عدداً من الشوارع للتنديد بالجريمة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي باستهداف مستشفى المعمداني في غزة، الأمر الذي أصاب المليشيات الحوثية بحالة من الذعر والإرباك.

وقالت مصادر محلية، إن الآلاف احتشدوا في ميداني السبعين والتحرير بالعاصمة المختطفة صنعاء، مابين الساعة الحادية عشر ليلاً والثانية صباحاً، وتزامنت في ذات التوقيت مع مظاهرات أخرى في محافظات إب وذمار وعدد من المحافظات اليمنية.

وأضافت المصادر، إن تلك المظاهرات جابت عدداً من الشوارع، للتنديد بالجريمة البشعة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، وسقط خلالها العديد من الشهداء والجرحى، والتي تضاف إلى سلسلة جرائم وحشية أرتكبها الكيان الصهيوني منذ بدء عملياته العدائية على قطاع غزة.

وأربكت تلك المظاهرات عناصر المليشيات الحوثية في صنعاء وبقية المحافظات، وسببت لها حالة من الذعر، الأمر الذي دفع بها إلى انتشار عناصرها وأطقمها العسكرية في الشوارع، خوفاً من انتفاضة شعبية ضدها، خصوصاً وأنها تعاني في الوقت ذاته من ما تسميهم بالخلايا النائمة، وبعد أحداث عشية الإحتفال بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر.

وفي المظاهرات عبر المحتشدون عن ادانتهم الجريمة البشعة التي استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، مؤكدين ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الحصار المفروض عليها، وكانت هتافاتهم دعم وإسناد للفلسطينيين وضد العدوان الإسرائيلي، ورفضوا خلالها ترديد الصرخة الخمينية المستوردة، مشيرين أن صرخة الحوثيين كاذبه وليس لها أي تطبيق على أرض الواقع.

وحاولت مليشيا الحوثي منع المواطنين من التظاهر في ذلك الوقت، كونها تعيش حالة خوف شديدة، خصوصاً وأنها تتوقع حدوث انتفاضة شعبية ضدها، نتيجة نهبها للفساد المستشري وحكمها الفوضوي الدموي، وغطرسة قياداتها المتواصل منذ العام 2014.