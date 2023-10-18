تظاهرات ليلية في صنعاء وعدد من المحافظات أصابت المليشيات الحوثية بالذعر والخوف مقتل قيادي في تشكيلات الانتقالي اثناء مواجهات مع مسلحين قبليين في أبين الحديدة.. استشهاد طفل ومُسنٍّ ونفوق أغنام بألغام مليشيا الحوثي السفارة السعودية ببيروت تدعو رعاياها لمغادرة الأراضي اللبنانية شاهد.. محمد صلاح يخرج عن صمته ويوجه رسالة بخصوص ما يحدث في غزة وزير الداخلية الفرنسي: يتهم اللاعب "بنزيما ارتباطة بجماعة "الإخوان المسلمين" تعرف على خسائر داعمي إسرائيل من مقاطعة الشعوب الإسلامية وزير الدفاع: القيادات العسكرية أمام مهام وطنية كبيرة لبناء القوات المسلحة خبيرة تغذية تحدد كمية البطاطس التي يمكن تناولها في اليوم اللواء سلطان العرادة يدعو أطباء بلا حدود إلى مضاعفة تدخلاتها المقبلة في مارب
قتل قيادي وأصيب آخرون، في تشكيلات الانتقالي المدعوم إماراتيا، في اشتباكات مسلحة عقب مداهمة مطارح قبلية في مدينة احور الساحلية بمحافظة أبين مساء اليوم الاربعاء.
وقالت مصادر محلية، إن قائد الحزام الأمني في احور جميل العبدلي قتل في المواجهات فيما اصيب أربعة جنود إخرين.
وأضافت أن المواجهات اندلعت عقب حملة عسكرية شنتها وحدات الانتقالي على مطارح قبيلة آل يسلم بحثا عن مطلوبين لديهم.
وأشارت إلى ان المسلحين القبليين أحرقوا طقما عسكريا يتبع قوات الانتقالي فضلا عن الاستيلاء على طقمين آخرين ومدرعة، وفقا للمصادر. ولفتت إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف مسلحي قبيلة آل يسلم في حين ما يزال التوتر قائما حتى اللحظة بين الجانبين.