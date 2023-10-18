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مقتل قيادي في تشكيلات الانتقالي اثناء مواجهات مع مسلحين قبليين في أبين

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قتل قيادي وأصيب آخرون، في تشكيلات الانتقالي المدعوم إماراتيا، في اشتباكات مسلحة عقب مداهمة مطارح قبلية في مدينة احور الساحلية بمحافظة أبين مساء اليوم الاربعاء.

وقالت مصادر محلية، إن قائد الحزام الأمني في احور جميل العبدلي قتل في المواجهات فيما اصيب أربعة جنود إخرين.

وأضافت أن المواجهات اندلعت عقب حملة عسكرية شنتها وحدات الانتقالي على مطارح قبيلة آل يسلم بحثا عن مطلوبين لديهم.

وأشارت إلى ان المسلحين القبليين أحرقوا طقما عسكريا يتبع قوات الانتقالي فضلا عن الاستيلاء على طقمين آخرين ومدرعة، وفقا للمصادر. ولفتت إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف مسلحي قبيلة آل يسلم في حين ما يزال التوتر قائما حتى اللحظة بين الجانبين.

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