الحديدة.. استشهاد طفل ومُسنٍّ ونفوق أغنام بألغام مليشيا الحوثي

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استشهد مدنيان أحدهما طفل، اليوم الأربعاء، في حادثين منفصلين، نتيجة انفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت مصادر محلية؛ إن شخصاً، في الـ65 من عمره، فارق الحياة على الفور، وتطايرت أشلاء جثته، إثر انفجار لغم في شارع الخمسين شرق مديرية الحالي في مدينة الحديدة. وفي حادث آخر، أودى لغم مماثل بحياة طفل في الـ11 من عمره، ونفقت ثلاث رؤوس من أغنامه، في منطقة رعي بين الشرفين والشراقية، شمال مديرية الدريهمي، شرق المدينة.
وجاءت هذه الحوادث بعد يومين من استشهاد شخصين (42 عاماً و(37 عاماً)، وتناثر جثتيهما بين بقايا دراجتهما النارية، جراء انفجار لغم في منطقة المغرس غرب مدينة التحيتا، جنوب المحافظة. وتُعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات تلوثاً بألغام مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.