السفارة السعودية ببيروت تدعو رعاياها  لمغادرة الأراضي اللبنانية

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت السفارة السعودية في بيروت، الأربعاء، رعاياها مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.

وقالت السفارة في بيان لها: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان".

وأضافت السفارة: "تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليا".