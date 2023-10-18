السفارة السعودية ببيروت تدعو رعاياها  لمغادرة الأراضي اللبنانية

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دعت السفارة السعودية في بيروت، الأربعاء، رعاياها مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.
وقالت السفارة في بيان لها: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان".
وأضافت السفارة: "تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليا".