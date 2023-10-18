شاهد.. محمد صلاح يخرج عن صمته ويوجه رسالة بخصوص ما يحدث في غزة

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خرج محمد صلاح قائد منتخب مصر في فيديو مصور عبر حساباته الرسمية للتنديد لما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال محمد صلاح في الفيديو: “ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة”.
وأضاف صلاح في أول تعليق رسمي له: “شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.
وتابع: “يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً”.
وأردف: “يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى”
وأكمل: “يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً”.
واختتم: “أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود”.