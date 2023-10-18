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اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين، مواطنه كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، بالارتباط بجماعة "الإخوان المسلمين".
وهاجم دارمانين بنزيما، في تصريحات أدلى بها لمحطة "CNews"، حيث أشار إلى ارتباط المهاجم الدولي الفرنسي السابق والمتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، بجماعة الإخوان.
وقال دارمانين: "نعلم جميعا عن علاقات السيد كريم بنزيما السيئة السمعة مع جماعة الإخوان".
ويأتي هجوم الوزير الفرنسي على بنزيما صاحب الأصول الجزائرية، بعد تدوينة الأخير والتي أعلن فيها عن دعمه لسكان غزة في ظل التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.
وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني لا النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".