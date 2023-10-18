تعرف على خسائر داعمي إسرائيل من مقاطعة الشعوب الإسلامية

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - عكاظ

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قال الخبير الاقتصادي المصري أبوبكر الدبب إن دعوات المقاطعة الشعبية للدول العربية والإسلامية لواردات الدول الداعمة لإسرائيل، اعتراضا على الهجوم الوحشي لقوات الاحتلال على سكان غزة، يقدر بخسائر تصل إلى ترليوني دولار، وهو أمر سيجعل تلك الدول الداعمة لتل أبيب تراجع مواقفها وتصحيحها، حيث إنها لن تستطيع تحمل تلك الخسائر المالية الكبيرة. وأضاف الديب لـ«عكاظ» أن حجم صادرات أمريكا للدول العربية والإسلامية بلغ نحو 150 مليار دولار، وأن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العربية والإسلامية يزيد على 300 مليار دولار خلال العام 2022، كما أن الصادرات الأوروبية إلى الدول العربية تعادل 3.7% من الصادرات الأوروبية الكلية، مبيناً أن أهم الصادرات الأمريكية للعالم العربي، هي المنتجات الاستهلاكية والسيارات والمنتجات الزراعية والأغذية، خاصة القمح والصويا والذرة، فضلاً عن المعدات الثقيلة مثل الطائرات والأسلحة والمعدات الحربية، والسفن الحربية والتسليح وأجهزة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المنتجات الطبية من أدوية وأمصال.

وشدد الخبير الاقتصادي المصري على أن سلاح المقاطعة الشعبية الاقتصادية يعد من أهم أدوات الشعوب لكبح أطماع الدول الكبرى، ويجعلها تخضع للقانون الدولي واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، خصوصا أنه يمكن استبدال الواردات من تلك الدول بواردات من دول أخرى كالصين وروسيا وغيرهما.