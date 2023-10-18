وزير الدفاع: القيادات العسكرية أمام مهام وطنية كبيرة لبناء القوات المسلحة

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الأربعاء، أن القيادات العسكرية أمام مهام وطنية كبيرة لبناء المؤسسة العسكرية من خلال نقل التجارب والخبرات للشباب في الميدان وتكثيف برامج التدريب والتأهيل في المعاهد والكليات العسكرية ومراكز التدريب.

جاء ذلك خلال رئاسته بالعاصمة المؤقتة عدن للاجتماع الدوري لرؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بحضور نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن احمد البصر ومساعد وزير الدفاع اللواء الركن صالح محمد حسن.

وقال وزير الدفاع الفريق الداعري إن القوات المسلحة واجهت مصاعب كبيرة نتيجة للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وأن قيادة الوزارة اليوم تسعى جاهدة لإعادة مكانة للقوات المسلحة التي تمثل السياج المنيع لحماية الوطن وامنه واستقراره، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وحث وزير الدفاع القيادات العسكرية على بذل المزيد من العمل المشترك والاستعداد لانعقاد المؤتمر العام للقوات المسلحة الذي يهدف الى تقييم نتائج عمل الأعوام المنصرمة والوقوف أمامها، والإعداد والتحضير للعام التدريبي 2024م بالإستفادة من تقييم نتائج الأعوام المنصرمة بما يعزز الجوانب الايجابية في مختلف المجالات.

وفي ذات السياق، دشن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الأربعاء، عمل هيئة العمليات المشتركة في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن.

وخلال التدشين، عقد وزير الدفاع اجتماعا بمندوبي المكونات والتشكيلات العسكرية في غرفة العمليات المشتركة مؤكدا أن التدشين يأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإنشاء الهيئة وتحديد مقرها في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الداعري على أهمية ومحورية العمليات المشتركة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد عموما والقوات المسلحة على وجه الخصوص، مشيرا الى أن الهيئة ستكون همزة الوصل بين قيادة وزارة الدفاع والمكونات العسكرية المواجهة جماعة الحوثي لما فيه خدمة المعركة وتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الكهنوت الحوثية.

ووجه وزير الدفاع الجهات المعنية بتسهيل كافة أعمال الهيئة وتوفير كافة المتطلبات التي تخص عملها، مشددا على التعاون والتكامل ورفع مستوى التنسيق بين كافة تشكيلات القوات المسلحة بما يحقق الهدف من تأسيس هيئة العمليات المشتركة.