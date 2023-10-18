خبيرة تغذية تحدد كمية البطاطس التي يمكن تناولها في اليوم

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وفقا للدكتورة تاتيانا ميشرياكوفا، يجب ألا تزيد كمية البطاطس التي يتناولها الشخص عن 150-200 غراما في اليوم.

وتشير الخبيرة إلى أنه لا ينصح بتناول البطاطس أكثر من 2-3 مرات في الأسبوع، ومن الأفضل تناولها مسلوقة أو مشوية. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن البطاطس منتج عالي السعرات الحرارية، إلا أن فوائدها أكبر من أضرارها، وهذا يتوقف على عدد المرات التي يتناولها الشخص وكيفية تحضيرها، حيث تحتوي 100 غرام من البطاطس المسلوقة أو المشوية على 65-80 سعرة حرارية.

ويمكن تناول البطاطس مع الخضروات غير النشوية واللحوم غير الدهنية ولحم الدواجن والأسماك. وينصح بالابتعاد عن تناولها مقلية.

ووفقا لها، نشا البطاطس مفيدة لميكروبيوم الأمعاء، ومادة الأميلوبكتين في البطاطس هي ألياف غير قابلة للهضم تعمل كمصدر للتغذية والأداء الطبيعي للميكروبيوم، المسؤول عن إنتاج عدد من الفيتامينات.