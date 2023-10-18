تعرف على خسائر داعمي إسرائيل من مقاطعة الشعوب الإسلامية وزير الدفاع: القيادات العسكرية أمام مهام وطنية كبيرة لبناء القوات المسلحة خبيرة تغذية تحدد كمية البطاطس التي يمكن تناولها في اليوم العرادة يدعو أطباء بلا حدود إلى مضاعفة تدخلاتها المقبلة في مارب علماء اليمن يدعون لنصرة الشعب الفلسطيني (بيان) صحفي عربي يستقيل من هيئة الإذاعة البريطانية لهذا السبب.. المجلس الرئاسي يعلن جهوزية وفده للتفاوض مع الحوثيين في أي محادثات مقبلة الأجهزة الأمنية بالمهرة تعلن القبض على شخص متهم بترويج المخدرات بسبب اعتراض أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع برازيلي يدعو لهدنة في غزة البيت الأبيض يخصص 50 مليار دولار لدعم جرائم إسرائيل في غزة
وفقا للدكتورة تاتيانا ميشرياكوفا، يجب ألا تزيد كمية البطاطس التي يتناولها الشخص عن 150-200 غراما في اليوم.
وتشير الخبيرة إلى أنه لا ينصح بتناول البطاطس أكثر من 2-3 مرات في الأسبوع، ومن الأفضل تناولها مسلوقة أو مشوية. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن البطاطس منتج عالي السعرات الحرارية، إلا أن فوائدها أكبر من أضرارها، وهذا يتوقف على عدد المرات التي يتناولها الشخص وكيفية تحضيرها، حيث تحتوي 100 غرام من البطاطس المسلوقة أو المشوية على 65-80 سعرة حرارية.
ويمكن تناول البطاطس مع الخضروات غير النشوية واللحوم غير الدهنية ولحم الدواجن والأسماك. وينصح بالابتعاد عن تناولها مقلية.
ووفقا لها، نشا البطاطس مفيدة لميكروبيوم الأمعاء، ومادة الأميلوبكتين في البطاطس هي ألياف غير قابلة للهضم تعمل كمصدر للتغذية والأداء الطبيعي للميكروبيوم، المسؤول عن إنتاج عدد من الفيتامينات.